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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 29. haftasında GZT Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübünü konuk etti. Karşılaşma, GZT Giresunspor’un 21’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Muhammed Demir’in pasıyla ceza alanına giren Figueiredo’nun vuruşu kaleci Okan'da kaldı.
59. dakikada Aziz Behich’in ceza alanı sol çaprazından çektiği şutta top yandan auta gitti.
77. dakikada Giresunspor’da Chiquinho’nun kullandığı frikiği kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
80. dakikada Chiquinho’nun uzun pasında topla buluşan Serginho'nun şutu defanstan döndü, seken topu Chiquinho ağlara yolladı ve Giresunspor’u 21 öne geçirdi.
83. dakikada Shapi Suleymanov’un sağ kanattan aldığı topla ceza alanına girer girmez çektiği şut kaleci Günay’da kaldı.
90+2. dakikada sağ kanattan Hayrullah’ın yaptığı ortaya Balde’nin kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Serkan Olguncan xx, Ali Tuna xx, Tarık Güldal
Giresunspor: Okan xx, Hayrullah xx, Diarra xx, Perez xx, Aziz Behich xx, Traore xx, Flavio xx (Shapi dk. 46 xx), Serginho xxx (Douglas dk. 90+3 ?), Muhammed xx (Balde dk. 74 x), Chiquinho xxx, Umut xx (Sergen dk. 85 ?)
Yedekler: Onurcan, Göktan, Diabate xx, Champness, Furkan, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gaziantep FK: Günay xx, Djilobodji xx, Caulker xx, Toşca xx, Maxim xx, Furkan xx (El Messaoudi dk. 90+2 ?), Oğuz xx (Kitsiou dk. 74 x), Vetrih xx (Recep dk. 85 ?), Sagal xx, Figueiredo xx, Muhammet xx
Yedekler: Mustafa, Halil İbrahim, Ertuğrul, Doğan, Mirza, Stankovski, Miroslaw
Teknik Direktörü: Erol Bulut
Goller: Serginho (dk. 6), Chiquinho (dk. 79) (GZT Giresunspor), Maxim (dk. 40 pen.) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Chiquinho, Hakan Keleş, İbrahima Balde (GZT Giresunspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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