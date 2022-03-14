GZT Giresunspor - Gaziantep FK maçının ardından



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29´uncu haftasında GZT Giresunspor, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut kaybettikleri maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek "Rakibimiz erken gol buldu. Sonra daha iyi oynadık. Baskılı oynamaya çalıştık, sonra kazandığımız bir penaltı oldu. İkinci yarı da başladık. Serbest vuruş ve kontradan gol yedik, deplasmanda bunun olmaması gerekiyor. Ceza sahası içinde yeteri kadar futbolcu varken, kaybettik. Rakip de kazanmak istiyordu, biz de kazanmak istiyorduk. Deplasmanda oynadığımız oyunlar belli. Maalesef bugüne kadar deplasmandan istediğimiz sonuçları alamadık. Bu takımla kalan 9 maçı oynayacağız. Hedefimiz vardı, o hedeften şimdi çok uzaktayız. Kalan maçları çok iyi bir şekilde değerlendirip, ligi en iyi şekilde tamamlayacağız" dedi.

HAKAN KELEŞ: KAZANMAK İSTİYORDUK, RİSKE GİRDİK

GZT Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş ise "Öncelikle bugün kazanmak ve 3 puan bizim için önemliydi. İki hafta 6 puan yapmıştık, bunu da kazanıp biraz daha rahatlamak istiyorduk ki alt taraflarda da puan baremi yaklaşmıştı. Kazandığımız için mutluyuz. Maça iyi başladık, golü de bulduk. İlk yarıda pozisyonlarımız da var ancak ikinci golü bulamadık. Gereksiz bir penaltıyla maç berabere oldu. İkinci yarı Flavio´nun sakatlanması bizi inanılmaz etkiledi. Rakibin bu sıralarda baskısı vardı. Kazanmak istiyorduk, riske girdik. Son dakikalarda kaçırdığımız goller de var. Önümüzde Antalya maçı var, inşallah o maçı da kazanırız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, seyirciyi de tebrik ve teşekkür ediyorum. Bizi inanılmaz ateşliyorlar, tekrar teşekkür ederim" diye konuştu

"ÇOK HAKEM KONUŞAN BİR İNSAN DEĞİLİM"

Keleş, "Çok hakem konuşan bir insan değilim. Son hakem kararlardan dolayı biraz genç hakemlere şans tanıyacaklar. Bizim de anlayışlı olmamız gerekiyor ama bir pozisyonu izledim. Penaltı pozisyonuna çok itirazım oldu. O pozisyonda bende yanlış görebilirim ama VAR´da var. Ben herhalde yanlış gördüm, bir daha izleyeceğim. Biraz daha tecrübelenmeleri lazım. Bu dönemde zor maçlar, stresli maçlar oynuyoruz. Bize de biraz yansımış olabilir. Çok fazla hakem konuşan birisi değilim" dedi.

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2022-03-14 23:34:51



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