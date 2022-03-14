Hakan Keleş: “3’te 3 yapmak bizim için avantaj ve moral oldu”

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Mücadelemiz son haftalara kadar devam edecek. 3’te 3 yapmak bizim için avantaj ve moral oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 21 mağlup eden GZT Giresunspor, üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 35’e yükseltti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, "Öncelikle bugün kazanmak ve 3 puan bizim için önemliydi. İki hafta 6 puan yapmıştık. Bunu da kazanıp biraz daha rahatlamak istiyorduk ki alt taraflarda da puan baremi yaklaşmıştı. Kazandığımız için mutluyuz. Maça iyi başladık. Golü de bulduk. İlk yarıda pozisyonlarımız da var ancak ikinci golü bulamadık. Gereksiz bir penaltıyla maç berabere oldu. İkinci yarı Flavio’nun sakatlanması bizi inanılmaz etkiledi. Rakibin bu sıralarda baskısı vardı. Kazanmak istiyorduk ve riske girdik. Son dakikalarda kaçırdığımız goller de var. Önümüzde Antalya maçı var. İnşallah o maçı da kazanırız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, seyirciyi de tebrik ve teşekkür ediyorum. Bizi inanılmaz ateşliyorlar. Tekrar teşekkür ederim. Antalyaspor maçına odaklanacağız şimdi" şeklinde konuştu.



"3'te 3 yapmak avantaj ve moral oldu"

Süper Lig’de son haftaların zorlu geçeceğini ifade eden Keleş, "Rakipler de kazanıyor, istediğimiz gibi bitmiyor farklı maçlar. Son haftalara kadar devam edecek, ligin boyu kısaldı. 3’te 3 yapmak bizim için avantaj ve moral oldu. Bir maçla her şey bitmiyor. Ne zaman matematiksel olarak garantilerseniz bitiyor. Bugün bazı bölümlerde kötü oynadık ama genel anlamda memnunum. Gelecek adına bu beni pek karamsarlığa itmiyor" ifadelerini kullandı.

Flavio’nun sakatlığıyla ilgili de konuşan Keleş, “Umarım korktuğumuz bir şey yoktur. Bir ara var, Antalya maçına olmaz gibi düşünüyorum. MR çekildikten sonra belli olacak. İnşallah sezonun sonuna kadar sürmez sakatlığı. Çok üzüldüm. Benim için çok önemli bir oyuncu. Maçtan çıkması bizi de çok etkiledi” ifadelerine yer verdi.

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