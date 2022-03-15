Giresunspor’dan Flavio açıklaması

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GZT Giresunspor’un dün akşam sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyunu sedye ile terk eden Flavio Medeiros’un durumuyla ilgili Giresunspor Kulübü’nden bilgi verildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada “Gaziantep FK müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen oyuncumuz Flavio Medeiros'un yapılan ilk kontrollerinde sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgilendirme çarşamba günü gerçekleştirilecek olan MR görüntülemesi sonrasında tekrar yapılacaktır” denildi.

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