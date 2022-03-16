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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaahmet: “Giresunspor Süper Lig’de kalacak”

İHA

Karaahmet: “Giresunspor Süper Lig’de kalacak”

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, “Giresunspor ligde kalacak. Bizim arkadaşlarımız savaşacak ve mücadele edecek. Biz de onlar için savaşacağız” dedi.
Çotanak Spor Kompleksi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, “Giresunspor’un şu an içerisinde bulunduğu puan durumu ile hesaplarımız doğru orantılı. Belki bu puanın üç dört puan daha fazla olabilirdik. Bazı şanssızlıklar oldu. Ama Giresunspor gerek hocasıyla gerek futbolcusuyla ve başarılı bir yönetim kuruluyla başarılı bir hikaye yazmaya devam ediyor” dedi.

"Hepimiz gururlandık"
GZT Giresunspor’un son haftalarda yakaladığı başarılı performans ile mücadeleye devam edeceğini belirten Karaahmet, “Giresunspor ligde kalacak. Bizim arkadaşlarımız savaşacak ve mücadele edecek. Bizde onlar için savaşacağız. Sorun nerede biliyor musunuz? Bunu inandırmak. En bu benim hoşuma gidiyor. O kadar sindirilmiş bir Giresun halkı var ki hiçbir şey yapamazsın, o yapılmaz, bu yapılmaz. Her şey yapılabilir. Her şey alınabilir. Her şey Giresun’a getirilebilir. Örnekleri var yanımızda. Sen 13 ilin arasındasın. Çatır çatırda yarışıyorsun. Teslim olmuyorsun. Dışarıdakiler artık sana sempati duymaya başladı. Neler oluyor burada diyorlar. Benim için sihirbaz diyorlar. Bizim buradakileri inandırmaya çalışıyoruz. İnanın kardeşim olur. Oldu zaten. Sen gittin Galatasaray’ı yendin, Beşiktaş’ı yendin. Lider Trabzonspor ile berabere kaldın. Oluyor. Gururlanmadınız mı? Hepimiz gururlandık” diye konuştu.

"Bu kulübü başka bir yere getirmek istiyorum"
Giresunspor’a başka yerlere taşımak istediği belirten Karaahmet, “Bu şehrin bir kimliği oluşuyor. Bu şehrin ismi farklı yerlere gidiyor. Yapılanları görmek lazım. Yaşananları görmek lazım. Ben ilk senemde Süper Lig’e çıkmışım ve şampiyon olmuşum. Ama ben görevimin bittiğini düşünmüyorum. Ben bu takımı daha başka bir yere oturtmak istiyorum. Bu kulübü başka bir yere getirmek istiyorum. Sadece beni engellemeyin. Ben Giresunspor’a tesis istedim. Kötü bir şey istemedim. Tesisin 250 bin TL proje parasını biz ödedik. Proje hızlı olsun diye bütün parayı biz ödedik. Projeyi gönderdik bakanlığa orada bekliyor şu anda. Rica ediyorum milletvekillerinden” dedi.

"Yayın ihalesindeki sorunun kısa sürede aşılması gerekiyor"
Yayın ihalesi konusunda görüş bildiren Başkan Karaahmet, sorunun kısa sürede aşılması gerektiğini söyledi. Karaahmet, “Belirli paketler var. Bazı problemler var. Kulüpler Birliği olarak bizler de süreci Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili bir komite de var. İnşallah Türk futbolu için bu süreç bir an önce aşılır. Çünkü bu süreç aşılamadığı için gelecekle ilgili planlar problemler yaşanıyor. Ben inşallah kısa süre içerisinde aşılacağını düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir şey. Türk futbolu için çok önemli. Anadolu kulüpleri için çok önemli. Eğer aşılamazsa Türkiye’de bir futbol kaosu yaşanabilir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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