GZT Giresunspor’dan 4 oyuncuya milli davet geldi

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GZT Giresunspor'dan Aziz Behich, Hamidou Traore, Souleymane Doukara ve Joe Champness ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Aziz Behich Avustralya, Hamidou Traore Mali, Souleymane Doukara Moritanya ve Joe Champness Yeni Zelanda milli takımına çağırıldı.

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