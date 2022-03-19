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Hayalindeki işi yapmak için bankacılığı bıraktı Herkesin hayalini kurduğu masa başı, sabit bir geliri olan işi bırakıp, herkesin işyerini kapattığı pandemi sürecinde kafe açtı

İHA

Hayalindeki işi yapmak için bankacılığı bıraktı Herkesin hayalini kurduğu masa başı, sabit bir geliri olan işi bırakıp, herkesin işyerini kapattığı pandemi sürecinde kafe açtı

Herkesin hayalini kurduğu masa başı, sabit bir geliri olan işi bırakıp, herkesin işyerini kapattığı pandemi sürecinde kafe açan Giresunlu genç bayan girişimci, şimdi hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söylüyor.
Giresun’da özel bir bankada uzun bir süre çalıştıktan sonra istifasını veren Hazal Önem Konal, kafe işletmeciliğine başladı. Özellikle herkesin işyerini kapatmaya başladığı pandemi sürecinde bunu yapması da dikkat çekti.
Yaptığı işte mutlu değilsen aldığın maaşın da hiçbir önemi olmadığını ifade eden Hazal Önem Konal, hayalindeki işi yapmak için istifa ettiğini anlattı. Konal “Üniversite mezunu olduktan sonra özel sektörde bir süre kafe işletmeciliği yaptım ve bundan büyük mutluluk duymuştum. İnsanlarla iç içe, her gün yeni insanlarla tanışmak, insanların bir birleriyle tanışmasına vesile olmak gibi bir çok nedenler beni etkilemişti. Sonra bankacılık sektörüne adım attım. Uzun bir süre bu meslekte çalıştım. Çalıştığın işte mutlu değilsen, ofis duvarları üstüne üstüne gelmeye başlamıştır. Kendine, ailene sosyal hayatına zaman ayıramıyorsan, işin stresli ve sorumluluk varsa mesai bitse bile işin etkisinde kalıyorsun. Bu yüzden ben de daha fazla katlanamayarak sevdiğim ve hayalimdeki işi yapmak için istifa ettim. Ancak kafeyi de pandemi döneminde açtık, zor dönemler yaşadık. Zorlu süreçlerin üstesinden geldik. Giresun’da butik kafe ihtiyacını giderdik. Müşterilerimiz den olumlu tepkiler alıyoruz, bu da bizi motive ediyor" dedi.
Arkadaşlarının kendisine ilk başlarda sürekli "Bankayı niye bırakın. Kafe de niye çalışıyorsun. Niye risk aldın?” gibi tepkiler verdiğini kaydeden Konal, "İnsanların ticareti bir risk olarak gördükleri için bu şekil tepkiler aldık. Kadınlar istediği zaman her şeyi başarırlar. Bundan eminim yeter ki istesinler ve kendilerine güvensinler. Kadın girişimcilere devlet desteği de var. Ben de bir kadın girişimci olarak işimden memnunum. İyi ki ortağımla birlikte bu kafeyi açtık. Kendi işini kurmak isteyen kadınlar, kendilerine inansınlar ve güvensinler kesinlikle başarırlar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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