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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da karla mücadele ekipleri aralıksız mesaide

İHA

Giresun’da karla mücadele ekipleri aralıksız mesaide

Yoğun kar yağışı yurdun dört bir yanında olduğu gibi Giresun ve çevresinde de etkisini sürdürüyor.
Giresun’un yüksek kesimlerinde yaklaşık 2 metreyi geçen kar kalınlığı sebebiyle vatandaşların her hangi bir mağduriyet yaşamaması için büyük özen gösteriliyor.
Şehir merkezinde ve ilçe belediyeleri sınırlarında bulunan bölgelerde belediye ekipleri tarafından, yüksek kesimlerde de İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince aralıksız karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Ekipler yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan yolları kısa aralıklarla tekrar ulaşıma açarken, açılan yolların kar yağışının sürmesi sebebiyle tekrar kapanmasını önlemek amacıyla da bölgede yürütülen çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi.

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