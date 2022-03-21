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Giresun'un Bulancak ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu şehir merkezinde Miraç Harman (19) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Harman, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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