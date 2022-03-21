GZT Giresunsporlu Doukara’dan tepki çeken kutlama

GZT Giresunspor’un deplasmanda Antalyaspor’a 41 yenildiği maçtan sonra Giresunsporlu futbolcu Souleymane Doukara'nın, kırmızıbeyazlı taraftarlara üçlü çektirmesi tepkiye yol açtı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor, deplasmanda Antalyaspor'a 41 mağlup oldu. Giresunspor forması giyen Doukara, karşılaşma bittikten sonra eski takımı Antalyaspor’un tribünlerine çıkıp kırmızıbeyazlı taraftarlara üçlü çektirdi, sevinç gösterilerinde bulundu.
Sosyal medyaya düşen görüntüler Giresunspor taraftarlarının tepkisini çekti.
Giresunspor yönetiminin yaşanan olay ile ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.