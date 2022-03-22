Giresun Belediyesi’nde yüzde 5 su tasarrufu sağlayacak uygulama

Giresun Belediyesi tarafından, ev ve işyerlerine 5 bin adet ücretsiz su tasarruf aparatı dağıtıldı.

Parlatör adı verilen musluk aparatının musluğun ucuna takılarak yüzde 50 su tasarrufunun yanı sıra faturaların düşmesini de sağladığı belirtildi.

“Dünya Su Günü” nedeniyle farkındalık oluşturacak bir uygulamaya imza atan belediye ekipleri kapı kapı dolaşarak aparatı vatandaşlara ulaştırıyor. Görevli personel aynı zamanda aparat dağıttığı vatandaşlara aparatın avantajlarını anlatıyor ve kullanımın mutlaka uygulanması gerektiğini dile getiriyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, suyun hayat olduğunu ve su tasarrufunun mutlaka uygulanması gerektiğini vurgulayarak “Vatandaşlarımız bu aparatı musluklarına taktıkları zaman su tüketimlerinin yarı yarıya düştüğünü görecekler. Böylece bir nebze de olsa suyun tasarruflu kullanılmasına katkı sağlanmış olacak. Basit bir işlemle musluk ucuna takılan aparatlar, tazyik oranını artırırken harcanan sudan yüzde 50 tasarruf sağlıyor, dolayısıyla bu durum faturalara da yansıyor. Çok basit ama etkili bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. Biz şehrimize 5 bin adet dağıttık, ancak vatandaşlarımızın da bunu temin ederek ev ve işyerlerinde kullanmalarını öneriyoruz” dedi.

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