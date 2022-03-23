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Kalede ölümlü kavgaya 6'şar yıla kadar hapis istemi

DHA

Kalede ölümlü kavgaya 6'şar yıla kadar hapis istemi


Mustafa KIRLAK/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN Kalesi'nde, 8 ay önce seyyar satıcıların kavgasında darbedilen ve olaydan 9 saat sonra gittiği hastanede kalp krizinden yaşamını yitiren Zeki Can Bebek´in (23) ölümüyle ilgili tutuksuz 3 şüpheli hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
Olay, 1 Temmuz 2021'de Giresun Kalesi Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mesire alanında mısır satan Zeki Can Bebek ile yer meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan seyyar çaycı C.G. (49) ve yakınları tartıştı. Tartışma, kavgaya döndü. Çöp kovası ve odunların da kullanıldığı kavgada Zeki Can Bebek, darbedildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Zeki Can Bebek, ifadesinde kendisini darbettiğini belirttiği C.G., S.A., O.G., A.G. ve K.G.'den şikayetçi oldu. İfade işlemleri sonrası taraflar serbest bırakıldı.
9 SAAT SONRA HASTANEDE ÖLDÜ
Emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden mısır tezgahına giden Bebek, aniden rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını belirtip kendi imkanlarıyla hastaneye müracaat eden Bebek, tedaviye alındı. Tahlil sonuçlarında herhangi bir bulguya rastlanılmayan Bebek'in, taburcu edileceği sırada yatakta hareketsiz yattığı fark edildi. Hastanenin acil müdahale odasına alınan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Darp olayından yaklaşık 9 saat sonra gittiği hastanede hayatını kaybeden Bebek, tamamlanan otopsisi sonrası kentte toprağa verildi. Kavga ve darp anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kalabalık grubun çöp kovası ve odunlarla Zeki Can Bebek'i darbettiği yer aldı.
KAVGA İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNDU
Olayın ardından Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından rapor hazırlandı. Olayın meydana geliş şekli, tıbbi belgeler ve otopsisinde tespit edilen bulguların birlikte değerlendirildiği raporda, "Kronik kalp damar hastalığı bulunan kişinin söz konusu kavga olayıyla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ancak ceza hukuku açısından illiyet bağı olup olmadığı hususunun adli tahkikatla tarafınızca değerlendirilmesinin uygun olacağı oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.
HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, şüpheliler C.G., O.G. ve S.A. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Giresun Asliye Ceza Mahkemesi´ne gönderilen iddianamede şüphelilerin, kavgada Zeki Can Bebek´e sopa, yumruk ve tekmeyle vurdukları belirtildi. İddianamede, kavgada ölümü öngöremedikleri değerlendirilen şüphelilerin, maktulün kronik kalp damar hastalığından haberdar olmadıklarına da yer verildi. Tutuksuz sanıklar, iddianamenin kabul edilmesi halinde Giresun Asliye Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan soruşturma kapsamında K.G. ve A.G. hakkında; kovuşturma gerek olmadığına dair karar verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK
2022-03-23 10:17:22

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