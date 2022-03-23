Giresun Belediyesi’nde davullu zurnalı toplu iş sözleşmesi imzalandı

Giresun Belediyesi ile Hizmetİş Sendikası arasında yaklaşık 3 aydır devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı.

Belediye Nikah Salonu’nda düzenlenen protokol sonucu Giresun Belediyesi ile Hizmetİş Sendikası arasında 880 işçiyi kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi’ne imza atıldı.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesiyle, Giresun Belediyesi çalışanlarının maaşlarında ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı. Sözleşmesiyle birlikte belediye işçilerinin maaşı en yüksek 5800 TL ortalama ise 5500 TL’ye yükseltildi. Anlaşmaya göre büro personeliyle saha personeli arasında farklılık yaratıldı ve saha personelinin ücretinin daha yüksek olması kararlaştırıldı. Ayrıca, ilk yıl için 28 gün ikinci yıl için ise 34 gün ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.

Törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, amaçlarının enflasyona karşı işçileri ezdirmemek olduğunu söyledi.

Şenlikoğlu: "Belediye gelirleri kapsamında sizlerin artış oranlarınızı belirlemek için yaklaşık 3 aydır yetkili sendika ile görüşme halinde olduk. Sizlerin mağdur olmaması için belediyenin bütçesini adil bir şekilde dağıtmak ve imkanlarımız dahilinde kendimizi zorlayarak en iyi rakamı verme kararlılığı içerisinde olduk. Elimizdeki imkanları son noktaya kadar zorladık. Belediyemiz personelinin üyesi bulunduğu Hizmetİş Sendikası ile yaptığımız sözleşmeyi bugün imza altına aldık. İşte bugün sahada ve kurumumuzda ter döken emekçilerimiz için bir aradayız. İşçilerimizin bu sözleşmeden alacağı her türlü maddi ve manevi kazanımları sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. Hatta daha da fazlasını hak ediyorlar, ancak imkanlarımız ölçüsünde hareket etmek durumundayız. Yaz, kış, gece, gündüz demeden şehrimiz için çalışıyorlar. Şehrimize yaptığımız her güzel işte onların imzası var ve kendilerini memnun edecek bir rakama imza attığımıza inanıyoruz.

Dolayısıyla; Cumhurbaşkanımızın verdiği yüzde 50’lik asgari ücret zammının üzerine bizlerde yüzde 25 ile 38 oranında bir katkı yaparak toplamda yüzde 80’e yakın zam sözleşmesini imzalıyoruz. Rakam olarak ise sınıflandırmaya göre en yüksek 5800 TL ortalama ile 5500 TL şeklinde bir maaş rakamı oluştu" dedi.

Hizmet İş Genel Başkan vekili Hüseyin Öz ise, yetkili sendika olarak Giresun Belediyesi ile yaklaşık 3 aydır yürüttükleri Toplu İş Sözleşmesi’nin mutlu sonla sonuçlandığını belirterek “İşçilerin haklarının verilmesinde hassasiyet gösteren başkanımızın duyarlılığı bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Belediye çalışanları imza törenine büyük ilgi gösterirken, tören sonrası davul zurna eşliğinde eğlendiler.

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