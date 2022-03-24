Liselilerden TÜBİTAK Bilim Sergisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Liselilerden TÜBİTAK Bilim Sergisi

İHA

Liselilerden TÜBİTAK Bilim Sergisi

Giresun’un Bulancak ilçesinde 4 okuldan 35 projenin yer aldığı TÜBİTAK Bilim Sergisi açıldı.
Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK bünyesinde gerçekleştirilen sergiyle ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü, Göktürk Temel, “Düzenlediğimiz sergi TÜBİTAK bünyesinde 4. okulumuz bünyesinde 9.sergisni gercekleştiriyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlilerimiz tarafından geliştirilen sergide 35 proje yer alıyor. TÜBİTAK tarafından 15 projemizin 5’i araştırma 8 tasarım, 2 inceleme projesi olarak gerçekleştiriliyor. Geçmiş yıllarda ve bu yılda da başarılar elde ettik. Bölge birincilikleri ve Türkiye finalinde bilim teşvik ödülü, bu sene de Samsun'da düzenlenen bölge yarışmasında teknoloji ve tasarım alanında bölge birinciliği ile döndük. Bakanlığımız müfredatına ek olarak her yıl inovatif proje geliştirirsek okulumuzu temsil ediyoruz, ilimizde de öncü okullardan birisiyiz" dedi.
İl Milli Eğitim Müdür Ertuğrul Tosunoğlu ise “Projemizin asıl amacı yeni teknoloji hamlesine katkı sağlamak, yapmış olduğumuz projeyle, daha gelişmiş haliyle Türkiyemizde kullanmayı planladık, kart geliştirdik. Farklı teknolojik alanlarda da kullanılabilir örnek verecek olursak akıllı ev sistemlerinde, güvenlik sistemlerinde birçok alanda kullanılabilir. Bu tür projeleri önemsiyoruz ve tüm okullarda uyguluyoruz, en son bölgede 18 projemiz kabul gördü, yaklaşık 270 projeyle katılım gösterdik ve bölgeden 2 birincilik, 3 de 3.lük aldık. Bunun içinden birincilik alan Bulancak Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun Belediyesi’nde davullu zurnalı toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi’nde davullu zurnalı toplu iş ...
Kalede ölümlü kavgaya 6'şar yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Kalede ölümlü kavgaya 6'şar yıla kadar hapis istemi
Giresun Belediyesi’nde yüzde 5 su tasarrufu sağlayacak uygulama
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi’nde yüzde 5 su tasarrufu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.