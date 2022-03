Giresun’un Piraziz ilçesinde heyelan İlçenin Çayır köyünde 3 evin yıkıldığı, 4 evin hasar gördüğü heyelan sonrası toplam 18 ev heyelan riski nedeniyle tahliye edildi

Giresun’un Piraziz ilçesinin Çayır köyünde 3 evin yıkıldığı, 4 evin hasar gördüğü heyelan sonrası toplam 18 ev heyelan riski nedeniyle tahliye edildi. Can kaybının olmadığı bölgede ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, İlçenin Çayır Köyü Karamahmutoğulları mahallesinde meydana gelen heyelan sonrası 3 evin yıkıldı, 4 evin hasarlı ve 5 evin de risk altında olduğu belirlendi. Herhangi bir can kaybının olmadığı heyelan sonrası risk altında bulunan evlerin tahliye edildiğini belirten Köy Muhtarı Vahit Arslan, "Karın erimesiyle büyük bir alanda, toprak kayması, çökmesi ve evlerde yarıklar oluştu. Toprak kayması, çökmesi ve yarıkların oluşması sonucu toplamda 18 ev tahliye edildi. 18 haneyi kapsayan bölgede an itibariyle oturan yok, heyelan bölgesinde 3 ev yıkıldı, 4 ev hasarlı, 5 hane ise risk altında. Yetkililerin bölgede incelemelerini sürdürüyor” dedi.

