Meslek Lisesi öğrencilerinde örnek proje Giresun'da 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarına getirilen engelli vatandaşların kullandığı akülü tekerlik sandalye ve otomobillerin bakım ve tamir işlerini ücretsiz olarak yapıyor

Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, engelli vatandaşların kullandığı akülü tekerlik sandalye ve otomobillerin bakım ve tamir işlerini ücretsiz olarak yapıyor.

Giresun Merkez 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor’ projesinde bir farkındalığa imza attı. Söz konusu okul ile Giresun Engelliler Derneği arasında imzalan protokol çerçevesince dernek üyesi vatandaşların kullandığı akülü araç ile akaryakıtlı araçların lastik, motor ve elektrik onarım ve bakımları ücretsiz olarak yapılıyor. Okul atölyesine getirilen araçlar, elektrik ve motor bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından bakımdan geçirilerek, tamir ediliyor.

Proje ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Muharrem Demir, “Biz ailelerimizin ihtiyaçlarını, yardıma ihtiyacı olan ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu sefer ise şöyle bir proje gerçekleştirdik. Engelli vatandaşlarımızın araçlarını motor teknolojileri bölümünde yapmaya karar verdik. Bu projeyi hazırlarken bütün alanlarımızla projenin içinde yer aldılar. Bunun özelikle çığ gibi Türkiye’de yayılmasını beklediğimiz bir proje. İnşallah başarılı olur diye düşünüyorum" dedi.

Giresun Engelliler Derneği Başkanı Nihat Yayla ise okul yetkilileri ve öğrencilere teşekkür ederek “Engellilerin düşünülmesi, engelli arkadaşlarımızın kullandığı araçların bu proje çerçevesinde bakımlarını yapılması hem bir farkındalık oluşturacak hem de toplumda engelli arkadaşlarımızın öğrencilerle proje çerçevesinde beraber olacaklar. Toplumda engelli bilincinin oluşmasına da büyük bir katkı sağlayacak. Çok pahalı araçlar bunlar piyasada değeri 15 bin liranın üzerinde. Birçok engelli arkadaşımızın bunu karşılama şansı yok”

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