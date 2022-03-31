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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Emniyet Müdürü Kızılay basın mensupları ile buluştu

İHA

Giresun Emniyet Müdürü Kızılay basın mensupları ile buluştu

Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, emniyet teşkilatı olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda Giresun’un huzur kenti olmaya aday bir şehir olduğunu söyledi.
Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, 10 Nisan Polis Haftası öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Kızılay, göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Giresun’un en büyük sorunların biri olan trafik sorununu en aza indirgemek için çalışmaların sürdüğü belirten Kızılay, göreve başladığı 8 aylık süreçte şehir içi trafik akışını hiçbir yapısal değişiklik olmadan yüzde 30 hızlandırdıklarını ifade ederek Türkiye genelinde bu rakamın ortalamanın üstünde olduğunu söyledi. Ayrıca Kızılay, denetimler sayesinde Temmuz ayında 37 olan yaralanmalı kazaların Şubat ayında 9’a düştüğünü, maddi hasarlı kazaları 31’den 22’ye düştüğünü dile getirdi.
Şehir içi toplu taşıma konusuna da değinen Müdür Kızılay, il merkezinde 247 tane dolmuşun olduğunu ve 51 noktada dolmuş denetimleri yaptıklarını belirtti. Kızılay yapılan denetimler sonucunda ayakta yolcu sorununu yarı yarıya çözdüklerini, günlük 80 ila 130 aracın ikaz edildiğini söyledi. Kızılay, asayiş konusunda 2021 yılında ilk 6 aya göre yüzde 5,4 oranında düşüş yaşandığını, yaşanan olaylarında genel olarak alkol kullanımına bağlı yaşandığını söyledi. Asayiş olaylarını aydınlatmada da Giresun’un ülke genelinde 9’uncu sırada olduğunu belirten Kızılay, bu rakamın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.
Müdür Kızılay, Şubat ayında Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk cinayeti ile ilgili elde edilen küçük bir bulgudan hızlı bir şekilde organize olarak faili 1 saat gibi bir sürede yakaladıklarını vurgulayarak bunun Türkiye’de rekor sayılabilecek bir süre olduğunu ifade etti.
Kızılay son olarak trafik sorununun en aza indirgendiğinde Giresun’un huzur kenti olmaya aday bir şehir olacağını sözlerine ekledi.

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