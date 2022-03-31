GZT Giresunspor, Doukara ile yollarını ayırdı

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GZT Giresunspor’da, Souleymane Doukara’nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği açıklandı.

Giresunspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "GZT Giresunsporumuz, profesyonel futbolcu Souleymane Doukara ile olan sözleşmesini, söz konusu futbolcunun 20/03/2022 tarihinde deplasmanda karşılaştığımız FTA Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek gerçekleştirdiği sevinç gösterileri ve sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshetmiştir" denildi.

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