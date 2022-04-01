Çavuşlu halkının çöp tepkisi devam ediyor

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesi sakinleri, beldelerinde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili tesis yetkililerinin “Çevreye Duyarlı Tesis” başlıklı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek tepki gösterdiler.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çavuşlu Beldesi Merkez Mahalle Muhtarı Selim Hamzaoğlu, ”Çavuşlu Beldemizde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili tesis yetkilileri geçtiğimiz günlerde basında “Çevreye Duyarlı Tesis” diye yaptıkları açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Her haliyle burada bir çevre katliamı yaşanmaktadır. Beldemiz yaşanmaz hale gelmiştir. Tesisten kaynaklı sızıntı suları çözülmüş değil ve koku halen devam ediyor. Çevreye ve Çavuşlu halkına çok büyük zarar veriyor. Çavuşlu halkı içme suyunu taşıma ile karşılamaya devam ediyor. Tesis yetkilileri çöp tesisinden elektrik üreterek 5 bin 500 haneye elektrik verdiklerini çevreye ve doğaya herhangi bir zarar vermediklerini açıklıyorlar. Burada kamuoyunu yanıltıyorlar. Bu tesiste iki yıl önce elektrik üretilmesi için ihale edildi ancak biz üretilen elektriği değil çöpün çevreye hala zarar vermeye devam ettiğini görüyoruz. Çavuşlu’daki sıkıntıyı çözmüş değil çevreye doğaya hala zarar vermeye devam ediyorlar” dedi.



“Elektrik üretilirken, çevremizin kirletilmesine göz mü yumalım?”

Beldede esnaflık yapan Eyüp Özdemir ise, “Kaç senedir bu çöp davasından çektiğimiz çileyi ancak biz biliriz. Bu konuda Çavuşlu Beldemizin sesini duyan olmadı. Zaman zaman gelen bakanlarımız, milletvekillerimiz bizlere umut verdi her defasında gördükleri karşısında bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi ve talimat verdi. Geldiğimiz noktada ise, bir sonuca ulaşmadığı ortadadır. Bir beldeyi yaşanmaz hale getiren çöp tesisini şirin göstermek, faydalı olduğunu anlatmak için üretim yapılıyormuş gibi açıklamalar yapılıyor. Sormak isterim yıllarca da Giresun Aksu mevkiine çöp döküldü orada niye elektrik üretilmedi. Elektrik üretiliyor, üretilecek diye kamuoyunu yanıltmaya kimsenin hakkı yoktur. Burada biz çöp tesisinin yerinin uygun olmadığını savunuyoruz ve karşıyız. Bir tarafta elektrik üretiliyor denilirken, diğer tarafta içme sularımızın, çevremizin kirletilmesine göz mü yumulmalıdır” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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