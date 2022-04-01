Zirai don riski fındık fiyatlarını yükseltti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zirai don riski fındık fiyatlarını yükseltti

İHA

Zirai don riski fındık fiyatlarını yükseltti

Giresun'da fındık ekspertizleri kar yağışının ardından fındık bahçelerinde çalışmaya başlarken, serbest piyasada ise fındık fiyatları yükselişe geçti
.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan fındık tüccarı Hasan Himtaş , "Kar yağmadan önce serbest piyasada fındık fiyatı 38 liraydı, şuan da 41 lira oldu. Nisan ayı itibariyle TMO'da fındık fiyatlarını 41 liraya yükseltti. Fındıkta zirai don tespiti çalışmaları yapılıyor. Bu yüzden piyasada hareketlenmeler oluyor, sigorta şirketleri fındıkta yüzde 15 hasar olduğunu dile getiriyorlar. Zirai don zararı için çalışma yapan ekspertizler özellikle yüksek kesimlerde hasarın olduğunu ileri sürüyorlar. Ancak yine de çalışmaların ardından resmi açıklamaları bekliyoruz. Zirai don riskiyle gelecek sezon rekoltenin düşük olacağı endişesiyle serbest piyasada fındık fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Kar yağışından önce serbest piyasada 36 ila 38 lira arasında değişen fiyat son bir hafta içerisinde 41 liraya yükseldi " ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çavuşlu halkının çöp tepkisi devam ediyor
YEREL HABERLER Çavuşlu halkının çöp tepkisi devam ediyor
GZT Giresunspor, Doukara´nın sözleşmesini tek taraflı feshetti
YEREL HABERLER GZT Giresunspor, Doukara´nın sözleşmesini tek taraflı ...
GZT Giresunspor, Doukara ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER GZT Giresunspor, Doukara ile yollarını ayırdı
Giresun Emniyet Müdürü Kızılay basın mensupları ile buluştu
YEREL HABERLER Giresun Emniyet Müdürü Kızılay basın mensupları ile ...
Çöpten ihtiyaç sahiplerinin sağlık giderleri karşılanacak
YEREL HABERLER Çöpten ihtiyaç sahiplerinin sağlık giderleri ...
Meslek Lisesi öğrencilerinde örnek proje Giresun'da 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarına getirilen engelli vatandaşların kullandığı akülü tekerlik sandalye ve otomobillerin bakım ve tamir işlerini ücretsiz olarak yapıyor
YEREL HABERLER Meslek Lisesi öğrencilerinde örnek proje Giresun'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.