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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Mücadele Kahramanı Osman Ağa mezarı başında anıldı

İHA

Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa ölümünün 99. yıl dönümünde törenlerle anıldı.

Milli Mücadele Kahramanı Osman Ağa mezarı başında anıldı

Atatürk’ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa ölümünün 99. yıl dönümünde törenlerle anıldı.
Topal Osman Ağa'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla ilk anma töreni Osman Ağa Meydanı’ndaki Osman Ağa ve Giresun Uşakları Anıtı önünde yapıldı. Düzenlenen törene Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Siyasi Parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Osman Ağa Ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Törende, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Şenlikoğlu törende yaptığı konuşmada, Topal Osman Ağa'yı ölümünün 99. yıl dönümünde minnet ve şükranla anladıklarını söyledi.
Giresunluların milli mücadele döneminde önemli yararlılıklar gösterdiğini belirten Başkan Şenlikoğlu, “Milli Mücadele Kahramanı, 47. Giresun Gönüllü Alayımızın komutanı, Giresun Belediye Başkanı ve Atatürk’ün Muhafız Alay Komutanı Merhum Osman Ağamızı aramızdan ayrılışının 99. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum’ diyerek Osman Ağa ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı’nda cepheden cepheye süren eşsiz mücadeleleri sonucunda bugün işgal görmemiş bir şehirde Belediye Başkanı olarak görev yapmanın onurunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.
Milli mücadele kahramanları ve Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa için ikinci anma töreni, Osman Ağa'nın mezarının bulunduğu Giresun Kalesi'nde gerçekleştirildi. Burada ise Kur’anı Kerim okunarak dualar yedildi. Anma programı kapsamında Hüseyin Gazi Menteşoğlu arşivinden Milli Mücadele Sergisi, Karazıpkalılar Kısa Film gösterimi ve Osman Ağa ve Milli Mücadele Paneli düzenlendi.

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