Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor sahasında karşılaştığı DG Sivasspor ile 22 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Hayrullah’ın pasında Umut Nayir’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

56. dakikada Gradel’in kullandığı köşe vuruşuna Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

60. dakikada Flavio’nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken topu kucağından kaçırdı ve sonra tekrar kontrol etti.

71. dakikada Gradel sol kanattan ceza alanına girdi. Rakibinden sıyrılıp çektiği şutta kaleci Okan meşin yuvarlağı çeldi.

73. dakikada Chiquinho’nun kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Nayir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 12

80. dakikada Diabate’nin sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde Umutt Nayir meşin yuvarlağı ağlaya yolladı. 22



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Samet Çiçek xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Giresunspor: Okan x, Diarra x, Traore xx, Aziz Behich xx, Diabate xx, Alexis Perez xx, Hayrullah xx, Muhammed xx (Shapi xx dk. 60 x), Chiquinho xx, Flavio xx (Balde xx dk. 76 x), Umut xxx

Yedekler: Onurcan, Göktan, Zeki, Anıl Yiğit, Emre, Sergen, Furkan, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Uğur xx, Goutas xx, Caner xx, Gradel xxx (Sefa xx dk. 87 ?), Erdoğan xx, Ulvestad xx, Hakan xx (Cofie xx dk. 79 ?), Fajr xx (Kerem Atakan xx dk. 66 x), Kayode xx (Pedro xx dk. 46 x), Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Garcia, Özkan, Ahmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Kayode (dk. 39), Gradel (dk. 44) (Sivasspor), Umut Nayir (dk. 73, 80) (Giresunspor)

Sarı kart: Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)

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