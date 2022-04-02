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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2

DHA

GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Murat Tuğberk Curbay
GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio (Dk. 76 Balde), Diabete, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Suleymanov), Chiquinho, Umut Nayir
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 78 Cofie), Ulvestad, Fajr (Dk. 66 Kerem), Gradel (Dk.86 Sefa Yılmaz), Kayode (Dk. 46 Henrique), Yatabare
GOLLER: Dk. 73 ve Dk. 79 Umut Nayir (GZT Giresunspor) Dk.39 Kayode, Dk.44 Gradel (Demir Grup Sivasspor)
SARI KART: Erdoğan Yeşilyurt (DG Sivasspor)Spor Toto Süper Ligi Ahmet Çalık Sezonunun 31'inci haftasında GZT Giresunspor sahasında Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı.30'uncu dakikada Giresunspor atağında Diabate ceza alanı sağ köşesinden sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural, topu direk dibinde kontrol etmeyi başardı.
32'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Erdoğan ortasını yaptı. Yatabare'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top auta gitti.
38'inci dakikada sağ kanattan Diabate'nin pasında kale sahasının ortasında topu önünde bulan Umut Nayir'in yakın mesafeden  dönerek vuruşu kalecide kaldı.
39'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin ortasında Okan Kocuk topu elinden kaçırdı. Kayode'nin yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
44'üncü dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında savunmayı ve kaleciyi aşan topu Gradel, direk dibinde kafayla ağlarla buluşturdu: 0-2.
68'inci dakikada sol kanattan çizgiye inen Chiquinho geriye çıkardı, Suleymanov'un sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede kontrol etti.
73'üncü dakikada Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan kornerde Chiquinho ortasını yaptı. Ceza sahasında iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2. 
79'uncu dakikada skora denge geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Diabete, içeri doğru sert çevirdi. Altıpas içinde Umut Nayir'in ayak koyduğu top ağlarla buluştu: 2-2.
Kalan dakikalardaki başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-04-02 15:48:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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