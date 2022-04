GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31´inci hafta maçında GZT Giresunspor, evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ile Demir Grup Sivasspor Teknik Dirketörü Rıza Çalımbay değerlendirmelerde bulundu.

Yeşil beyazlı ekibin teknik direktörü Hakan Keleş, iç sahada kazanmaları gereken bir maç olduğunu ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Kadro açısından sıkıntılı olduklarını ifade eden Keleş, "Şu ana kadar 5 yabancı oyuncumuz gitti. Sakat oyuncularımız var. Kadro açısından sıkıntılıydık. Zaten maçlara 13-14 kişi devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta için sorun olacak gibi görünüyor" dedi.

"LİGDE HER PUAN ÖNEMLİ"

Keleş, sıkıntılı kadrolarına rağmen kazanmak için mücadele ettiklerini kaydederek, "Oyun iyi giderken 2-0 geriye düştük. Rakibin istediği gibi oynadık çünkü bekleyip oynadılar. Fakat devre arası oyuncularla konuştuk. `İyi oynuyoruz, maçı çevirebiliriz´ dedik. Rakibin girdiği pozisyonlar var. 3-0 olabilirdi ama ondan sonra yakaladığımız 2 gol var. Galip de gelebilirdik. Sonuçta berabere bitti. İç sahada kazanmamız gereken bir maçtı. Ligde her puan önemli. Önümüzde Malatya maçı var. Buradaki puan kaybını orada telafi etmek istiyoruz. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. İyi oynarken geriye düştük ama geriden gelmesini bildik" diye konuştu.

"ZORLANACAĞIZ AMA HEDEFE ULAŞACAĞIZ"

Sezon başından bu yana 8-9 oyuncunun ayrıldığını dile getiren Keleş, "Sanırım 8-9 oyuncu yok. 2 kişi geldi. O yüzden dediğim gibi yedek kulübesinde sıkıntılar çekiyoruz. Çoğu oyuncularımızın maddi problemleri ve süre bulamadıkları için gitmek istediler. Kendi tercihleridir. Bir yolumuza devam ediyoruz. Zorlanacağız ama hedefimize ulaşacağız diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

ÇALIMBAY: HER YERDEN GELMEYE BAŞLADILAR

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da zor bir karşılaşma oynayacaklarını bildiklerini söyleyerek, "Giresunspor´un da puana çok ihtiyacı vardı. Biz de buradan alacağımız 3 puanla yukarıya oynamayı düşünüyorduk. Maça da iyi başlayamadık. Sonra düzeldik ve 2 tane de gol bulduk. İyi bir avantaj yakaladık ama ikinci yarı Giresunspor´un her şeyini kullanacağını biliyorduk" diye konuştu.

Çalımbay ikinci yarıya değişiklik yaparak başladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Özellikle Mustafa Yatabare ile güzel pozisyonlar yakaladık. Onu değerlendiremedik. Ondan sonra tabi gayet iyi oynamaya başladılar. Her yerden gelmeye başladılar. 2-0´dan 2-2 olması bizi üzdü. Onu korumamız gerekiyordu. Onu daha iyi şekle getirmemiz gerekiyordu. Gol atmamız gerekiyordu. Giresunspor her şeyiyle geliyordu. Arkalarındaki boşluğu değerlendiremedik. Hem sıcak olsun hem de zor bir maç olduğu için her şeye rağmen alınan bir puan iyidir. Eksiklerimiz olmasaydı belki daha farklı bir şekilde maçı bitirebilirdik ama dediğim gibi sadece üzüldüğümüz 2-0´dan 2-2 olmasıydı. Ona da yapacak bir şey yok."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hakan Keleş'in açıklaması

Rıza Çalımbay'ın açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-04-02 17:37:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.