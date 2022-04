Kadın girişimciler seyyar satıcılığı bırakıp oto yıkama açtılar

Giresun’un Bulancak ilçesinde seyyar satıcılık yapan iki kadın arkadaş, daha düzenli bir iş için oto yıkamacı dükkanı açtılar.

İlçede uzun yıllardır birlikte mısır satarak geçimlerini sağlayan Seda Kesik ve Gülbahar Aydın isimli kadın seyyar satıcı, daha düzenli bir iş hayatına atılmak amacıyla ortak oto yıkama yeri açtılar.

Giresun’un tek kadın oto yıkamacısı olduklarını ve ilçe dışından da müşterilerinin bulunduğunu anlatan Seda Kesik, “Kadının yapamayacağı iş yok kendine inanan kadın her işin üstesinden geleceğine eminim. Giresun'da tek kadın ota yıkama işletmecisi biziz. İşe ilk başladığımızda İnsanlar bize Siz kadınsınız oto yıkamadan ne anlarsınız?' gibi ön yargıyla yaklaştılar. Oto yıkamayı açtıktan sonra işimizdeki titizliği ve hassasiyeti görünce güven duymaya başladılar. Temizlik demek, kadın demek bu yüzden de işimizi özenle yapıyoruz, insanların da tepkisi gayet güzel" dedi.



İşlerinin hem patronu hem de çalışanları

İşyerlerinin hem patronları hem de çalışanları olduklarını ifade eden Gülbahar Aydın ise “Erkek müşterilerimiz geldiği zaman şaşırıyorlar ama takdir de ediyorlar. Çünkü kadın olarak her işin altından kalkacağımıza inanıyorum. Önceden seyyar mısır tezgahımız vardı insanlar onu da yapamazsın dediler ama biz başardık. Her girdiğimiz işte başarılı olduk, oto yıkama işinde de ortaklığımıza ve kendime güvencim tam. İşimizin hem patronu hem de çalışanıyız. Şimdi müşterilerimizde bize güveniyor hatta sadece ilçemizden değil ilçe dışından da müşterilerimiz var" diye konuştu.



Müşterileri takdir ediyor

Rastgele girdiği oto yıkamacının artık daimi müşterisi olduğunu belirten Abdurrahman Yıldız, “İnşaat işleriyle uğraştığım için rastgele bir oto yıkamacıya girdim. İlk kadın çalışanları görünce tereddüt ettim sonra aynı işletmenin de onların olduğunu öğrenince takdir ettim. Aracımın da titizlikle temizlendiğini gördüm. Doğrusu işlerini hem iyi yapıyorlar hem de kendi ayakları üzerinde duruyorlar. Bu durum ilçe halkı tarafından takdir edilen bir girişim. Ben de artık aracımı burada temizletiyorum” şeklinde konuştu.

