Jandarmadan dronlu trafik denetimi

Giresun'da Jandarma motosikletli trafik ekipleri yollarda drone ile denetim yaptı.

Merkez ilçe Çaldağ yolu üzerinde motosikletli Jandarma Trafik ekipleri trafiği drone ile havadan denetledi. Kurallara uymayan araçların sürücülerine jandarma trafik ekipleri idari para cezası uyguladı.

Özellikle Trafik Timi tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahlarda ve trafik kazalarının yoğunlaştığı bölgelerde ve mahalle yollarında trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sürücülerin trafik, kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek ve kaza sonucundan meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla "Drone ile Havadan Trafik Denetimi" faaliyeti icra edildi.

Yapılan denetimler sonucunda drone ile 4 saat uçuş gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerinde 159 araç kontrol edilerek, 6 araca 1 bin 136 TL idari para cezası uygulandı.

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