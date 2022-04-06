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Yayladan getirilen kaynak suyu vatandaşların akınına uğruyor Bektaş Yaylası eteklerinde yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Giresun'un Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camii avlusuna getirilen doğal kaynak suyu Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor

İHA

Yayladan getirilen kaynak suyu vatandaşların akınına uğruyor Bektaş Yaylası eteklerinde yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Giresun'un Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camii avlusuna getirilen doğal kaynak suyu Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor

Giresun’un Bulancak ilçesinde Bektaş Yaylasının eteklerinden gelen kaynak suyundan almak isteyen vatandaşlar, adeta kuyruk oluşturuyor.
İlçenin Bektaş Yaylası eteklerinde yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Güzelyurt Köyü’nden Sarayburnu Camii avlusuna getirilen doğal kaynak suyu Ramazan ayında daha da ilgi görmeye başladı.
Bulancak Sarayburnu Camii ve Külliyatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yusuf Ziya Sipahi, sudan almak için ilçe dışından dahi gelenlerin olduğunu söyledi. Sipahi “İlçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta Güzelyurt Köyü’nden kaynak suyu getirdik. Saniyede 150 litre su akıyor, 9 granit oluğu var, Giresun halkı suyu çok takdir etti. Kaynak suyu Karadeniz sahil yolu üzerinde olduğu için vatandaşlar su almadan gitmiyorlar. Vatandaşlar suyu içtiklerinde bir daha içiyor. Bu sudan çayını demleyen başka sudan demlemiyor, başka su içmiyor. Su almak için sadece ilçemizden değil ilçe dışından da gelenler oluyor özellikle Karadeniz Sahil Yolundan geçenlerin de su almak için durduklarını görüyoruz. Bu su bütün tahlilleri yapılarak yaylanın eteklerinden getirilmiş bir sudur” dedi.
Su almak için gelen ilçe sakinlerinden Nihat Köroğlu ise “Evimizin içme suyu ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Çünkü bir kere bu sudan içtiğinde bir daha başka suyu içmek kolay olmuyor. Burada alınan su ile yapılan yemeğin, çayın tadı dahi bir başka lezzetli oluyor. Hem de yapanlardan Allah razı olsun ki sebil olarak ücretsiz alıyoruz. Büyük su bidonlarıyla geliyorum dolduruyorum. Birkaç gün yetiyor bittiğinde bir daha gelip alıyoruz. Su almak için bazen uzun kuyruklar oluşuyor sıra bekliyoruz ama beklemeye değiyor” diye konuştu.

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