Giresun'da 4 ev yandı, dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gülsen Akyol MUTLU/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN´un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Sultankonağı köyünde 4 ev ile 2 samanlık yanarken, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Sultankonağı köyünde, Muhlis Ceylan´a ait evde öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, bitişikteki 3 ev ile 2 samanlığa sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi de Şebinkarahisar Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılırken, 4 ev ile 2 samanlığın yandığı tespit edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Şebinkarahisar

2022-04-06 17:07:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.