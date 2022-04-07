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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da fındığa ek gelir maviyemiş ve salep üretimine hibe desteği

İHA

Giresun’da fındığa ek gelir maviyemiş ve salep üretimine hibe desteği

Giresun’da fındığa ek gelir olarak mavi yemiş ve salep üretiminin geliştirilmesine yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafında hibe desteği verileceği belirtildi.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde 'Mavi yemiş Üretiminin Arttırılması Projesi' kapsamında 30 dekar alanda mavi yemiş bahçesi tesis edilecektir. Proje kapsamında kurulacak bahçelerde Mavi yemiş fidanlarına yüzde 75 hibe desteği verilecektir. Ayrıca il ve ilçe müdürlüklerimizdeki personeller tarafından teknik destek sağlanacaktır. Bu Projemizin arazi seçiminde en az bir dekar olmak üzere, boş bırakılan, atıl durumda bulunan ve nadasa bırakılan araziler, işlemeli tarıma uygun olmayan ve yüzde 6’dan fazla eğime sahip araziler, ekonomik ömrünü tamamlamış fındık bahçeleri arasından seçilecektir” denildi.

Salep üretiminde kadınlar desteklenecek
Mavi yemişin yanı sıra salep üretimine de yüzde 70 hibe desteği verileceği belirtilen açıklamada, “ 'Salep Üretiminin Geliştirme Projesi' kapsamında kurulacak alanlarda da salep yumrusuna yüzde 70 hibe desteği verilecektir. Ayrıca başvuru değerlendirmeleri yapılırken, 40 yaş altı ve kadın çiftçilerin desteklenmesine öncelik verilecektir. Yine arazi seçimi mavi yemiş projesinde olduğu gibi belirlenecektir. Projelerimize tüm çiftçilerimiz davetli olup başvurular 22 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecektir. 2022 yılı için Mavi yemiş Projesi için kişi başı 30 dekar arazi, Salep Projemiz için ise, 20 kişi ile sınırlıdır. Başvurularınız İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize şahsen yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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