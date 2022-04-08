Giresun’da mültecilere yönelik kardeşlik programı düzenlendi

Giresun İl Müftülüğü ve İl Göç Koordinatörlüğü tarafından mültecilere yönelik 'Ramazan Kardeşlik İster’ programı düzenlendi.

Merkez Yavuz Sultan Selim Camii'nde düzenlenen programda 250 aileye kumanya, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Ramazan Topcan, yaşanılan coğrafya farklı olsa da ümmetin aynı ümmet olunduğunu olduklarını ifade ederek, “Biz, Hazreti İbrahim’in torunlarıyız. Hazreti Muhammed’in evlatlarıyız. Dillerimiz, renklerimiz farklı olsa da biz, Kur’an’ın kardeşleriyiz. Bize kardeşlik yaraşır. Siz, sadece Rabbimizin değil bizim de misafirlerimizsiniz. Yüzyıllardır kültürel bağlarımız var. Bu ortak noktalarımızı koruyarak birlikte huzur ve güven içinde yaşamalıyız. Derdiniz derdimiz, sıkıntılarınız sıkıntımızdır. Aç ve açıkta olan kardeşlerimizi görmezlikten gelip sessiz kalamayız. Dün olduğu gibi bu günde siz değerli kardeşlerimize yönelik yaygın ve etkili bir çalışma içerisindeyiz. Kur’an kurslarımız ve camilerimiz herkese açık, talep edilmesi halinde belirli zaman diliminde buraların siz değerli kardeşlerimize tahsis edilebileceğini hatırlatmak isterim" dedi.

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