Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi

İHA

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi

Görevinde 3 yılı geride bırakan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bu sürede yapılan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Kalesindeki Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında 3 yıllık görev süresini değerlendirdi. Başkan Şenlikoğlu, şu ana kadar yapmış oldukları yatırımın yaklaşık 350 milyon TL olduğunu söyledi. Şenlikoğlu, 2022 yılı bütçesinin de Mayıs ayında yapılacak ek bütçe görüşmeleriyle yaklaşık olarak 450 milyon lira olarak belirleyeceklerini ifade etti.
Başkan Şenlikoğlu, “Bu süre içerisinde altyapıya, üstyapıya, park ve bahçelere, ışıklandırılmasına, sahil bandına ve sokaklarına ayrı ayrı katkılarda bulunmaya çalıştık. Bunu bir plan dairesinde yaptık. Biz kafamızda şehri üçe böldük. Şehrin doğusu, orta kesimi olan eski şehir, ve batı bölgesi. Dengeli bir şekilde şehrin hizmetini yürütürken de her bölgenin acil ihtiyaçlarını dikkate alıp aciliyet neyse önce ona önem vermeye çalıştık” dedi.
Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe olarak görmediklerini belirten Şenlikoğlu, “Giresun Belediyesi olarak, meclisimizle ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte karşılaştığımız birçok sorunu kendi çapımızda çözerek yürümeye devam ediyoruz. Giresun Belediyesi gibi köklü, güçlü ve tarihi olan aynı zamanda birçok iş alanı olan bir yapıyı yönetiyoruz” dedi.
Daha sonra Şenlikoğlu, sunum eşliğinde belediye olarak yaptıkları 350 milyon liralık yatırımları değerlendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş makinesi 50 metreden yuvarlandı, operatör öldü
YEREL HABERLER İş makinesi 50 metreden yuvarlandı, operatör öldü
Giresun’da öğrenci servisi devrildi: 7’si öğrenci 8 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da öğrenci servisi devrildi: 7’si öğrenci 8 ...
Yol çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Yol çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ...
Giresunspor 55 Yaşında
YEREL HABERLER Giresunspor 55 Yaşında
Giresun’da mültecilere yönelik kardeşlik programı düzenlendi
YEREL HABERLER Giresun’da mültecilere yönelik kardeşlik programı ...
Ev hanımları çini kursunda hem stres atıyor hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor
YEREL HABERLER Ev hanımları çini kursunda hem stres atıyor hem aile ...
Giresun’da fındığa ek gelir maviyemiş ve salep üretimine hibe desteği
YEREL HABERLER Giresun’da fındığa ek gelir maviyemiş ve salep ...
Giresun’u İç Anadolu’ya Eğribel’den sonra Kurtbeli Tüneli de bağlayacak
YEREL HABERLER Giresun’u İç Anadolu’ya Eğribel’den sonra Kurtbeli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.