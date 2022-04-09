Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi

Görevinde 3 yılı geride bırakan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bu sürede yapılan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Kalesindeki Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında 3 yıllık görev süresini değerlendirdi. Başkan Şenlikoğlu, şu ana kadar yapmış oldukları yatırımın yaklaşık 350 milyon TL olduğunu söyledi. Şenlikoğlu, 2022 yılı bütçesinin de Mayıs ayında yapılacak ek bütçe görüşmeleriyle yaklaşık olarak 450 milyon lira olarak belirleyeceklerini ifade etti.

Başkan Şenlikoğlu, “Bu süre içerisinde altyapıya, üstyapıya, park ve bahçelere, ışıklandırılmasına, sahil bandına ve sokaklarına ayrı ayrı katkılarda bulunmaya çalıştık. Bunu bir plan dairesinde yaptık. Biz kafamızda şehri üçe böldük. Şehrin doğusu, orta kesimi olan eski şehir, ve batı bölgesi. Dengeli bir şekilde şehrin hizmetini yürütürken de her bölgenin acil ihtiyaçlarını dikkate alıp aciliyet neyse önce ona önem vermeye çalıştık” dedi.

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe olarak görmediklerini belirten Şenlikoğlu, “Giresun Belediyesi olarak, meclisimizle ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte karşılaştığımız birçok sorunu kendi çapımızda çözerek yürümeye devam ediyoruz. Giresun Belediyesi gibi köklü, güçlü ve tarihi olan aynı zamanda birçok iş alanı olan bir yapıyı yönetiyoruz” dedi.

Daha sonra Şenlikoğlu, sunum eşliğinde belediye olarak yaptıkları 350 milyon liralık yatırımları değerlendirdi.

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