Şiddetli rüzgar hastanenin çatısını uçurdu

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Giresun’un Görele ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe devlet hastanesinin çatısı park halindeki araçların üzerine uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan il merkezi ve ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Giresun’un Görele ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinin çatısı uçtu. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü park halindeki araçta maddi hasar oluştu. Çatının düştüğü alanda insanların bulunmaması olası faciayı önledi. Çatının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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