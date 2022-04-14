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46 yıl sonra Beşiktaş´ı konuk edecek Giresunspor´da hedef iyi sonuç

DHA

46 yıl sonra Beşiktaş´ı konuk edecek Giresunspor´da hedef iyi sonuç


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33´üncü haftasında oynanacak maçta Giresunspor ile Beşiktaş 46 yıl sonra Giresun´da karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki en son oynanan lig maçından Beşiktaş galip ayrılmıştı.
GZT Giresunspor Süper Lig'in 33´üncü haftasında Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde Beşiktaş´ı konuk edecek. 46 yıl sonra Giresun´da bir lig maçında karşılaşacak olan iki takım en son 24 Ekim 1976´da Giresun Atatürk Stadı'nda karşılaşmış ve o karşılaşmadan Beşiktaş 1-0 galip ayrılmıştı.
44 yıl sonra çıktığı Süper Lig´de 2021-2022 sezonunun ilk yarısında İstanbul´da oynanan karşılaşmada Beşiktaş´ı 4-0 yenen Giresunspor, şimdi de kendi sahasında rakibini konuk edecek. Beşiktaş maçının hazırlıklarını hafta başından itibaren sürdüren yeşil beyazlılar, bu maçı kazanarak hem ligde kalışını garantilemek istiyor hem de ilk yarıda İstanbul´da 4-0 kazandığı maçın rövanşını vermek istemiyor.
ÖNAL: EN İYİ SONUCU ALACAĞIZ
Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal da yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında güzel bir oyunla en iyi sonucu alacaklarına inandıklarını söyledi. Önal, 44 yıl sonra çıktıkları Süper Lig'de kalma yolunda geçtiğimiz hafta Malatya deplasmanında aldıkları 3 puan ile önemli bir avantaj yakalayıp düşme hattıyla aralarındaki puan farkını 10´a çıkardıklarını hatırlattı. Ligde bu hafta kendi sahalarında Beşiktaş ile önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Önal, "Beşiktaş´ı yıllar sonra Giresun´da ağırlamanın heyecanı yaşıyoruz. Rakibimizin gücünün farkındayız. Son haftalara girdik ve sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.
Beşiktaş karşısında taraftarların da desteğiyle en iyi sonucu alacaklarına inandıklarını dile getiren Önal, "Ligde çok zor maçlarda iyi sonuçlar alan bir ekibiz. Bu hafta karşılaşacak olduğumuz Beşiktaş da ligin güçlü ekiplerinden. Bizler takımımıza güveniyoruz ve Beşiktaş karşısında da en iyi sonucu alarak hem taraftarlarımızı sevindirmek hem de ligde kalışımızı garantilemek istiyoruz. İnşallah 90 dakika sonunda gülen taraf biz olacağız" diye konuştu.
TARAFTARLARIN MAÇA İLGİSİ BÜYÜK
Öte yandan pazartesi günü satışa çıkarılan GZT Giresunspor-Beşiktaş maçının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Dün akşam itibariyle biletlerinin yarısının satıldığı öğrenildi.
DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-04-14 13:16:57

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