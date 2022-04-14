Eski sevgilisi İrem´i öldürüp, intihara kalkıştı



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN´da Yunus Emre Albayrak (30), tartıştığı eski sevgilisi İrem Kostakoğlu'nu (27) tabancayla vurarak öldürüp, intihar girişiminde bulundu. Kendisini de başından vuran Albayrak, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Aksu Mahallesi´nde meydana geldi. Giresun Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışan İrem Kostakoğlu eve doğru yürürken yanına gelen eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak barışma teklifinde bulundu. Kostakoğlu olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Albayrak, tabancasını çekip İrem Kostakoğlu'nu vurdu. Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kostakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Emre Albayrak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İrem Kostakoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-04-14 16:07:02



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