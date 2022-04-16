Uyuşturucu zulasını narkotik köpeği buldu

Giresun’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerinin aracına yönelik yaptığı operasyonda araç içerisindeki uyuşturucu maddeleri jandarma narkotik köpeği buldu.
Edinilen bilgilere göre, YağlıdereAlucra karayolu üzerinde denetim yapan güvenlik güçleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 8.10 gram esrar uyuşturucu ele geçirdi. Eğitimli köpeğin kullanıldığı aramada uyuşturucu madde arka koltuğun alt kısmına yapılan özel bölmede bulundu. Olayın ardından araçta bulunan F.O , B.U ve A.U isimli 3 şahıs gözaltına alınırken, şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.