Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada gelişen Giresunspor atağında Suleymanov’un ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan auta gitti.

9. dakikadaki Giresunspor atağında Chiquinho’nun ceza alanı üzerinden kaleyi yokladığı pozisyonda top yandan auta çıktı.

10. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal’ın şutu kaleci Okan Kocuk’ta kaldı.

18. dakikada Can Bozdoğan’ın pasını ceza alanı içerisinde kontrol eden Batshuayi’nin şutunu kaleci Okan son anda ayaklarıyla uzaklaştırdı.

39. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın taşıdığı topla buluşan Alex Teixeira’nın şutu yandan auta çıktı.

41. dakikadaki Beşiktaş atağında Rıdvan Yılmaz’ın ceza alanı dışından şutu üstte auta gitti.

44. dakikada Ghezzal’ın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Okan son anda kornere çeldi.



Stat: Çotanak

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Süleyman Özay xx

GZT Giresunspor: Okan xx, Sergio xx, Traore xx, Aziz Behich xx, Umut xx, Chiquinho xx, Flavio xx, Alexis Perez xx, Sergen xx, Hayrullah xx, Shapi xx

Yedekler: Onurcan, Göktan, Zeki, Balde, Anıl Yiğit, Diabate, Muhammed, Emre, Furkan, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Rıdvan xx, Rubio xx, De Souza xx, Batshuayi xx, Can xx, Ghezzal xx, Necip xx, Vida xx, Teixeira xx

Yedekler: Emre, Nkoodou, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan, Serdar, Güven, Emirhan, Cengiz

Teknik Direktör: Valerien İsmael

Sarı Kartlar: Necip Uysal (Beşiktaş), Sergen Piçinciol (Giresunspor)

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