Hakan Keleş: İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçla ilgili, "Bu ligde her maç zor. Kolay maç yok. Beşiktaş maçı sonrası bir günlük iznin ardından çalışmalarımıza başladık. İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz. Tek çabamız bu" dedi.

Keleş, yaptığı açıklamada, 33´üncü haftada sahalarında oynadıkları Beşiktaş maçından beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatarak, "Ligin boyunun kısaldığı bu haftalarda bir puanın bile önemi çok büyük. Şu an için 40 puan baremindeyiz. Alınacak iki puan bizi ligde bırakmaya yetecek" ifadesinde bulundu.

Ligde geride kalan 33 haftalık periyotta inişli çıkışlı grafikler yaşadıklarını kaydeden Keleş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sezon başında kendimize bir hedef koyduk. Hem kulübümüzün mali yapısını hem de takım kimyasını düşünerek bir kadro kurduk. Mütevazi bir bütçeyle, oluşturduğumuz kadroyla bugünlere kadar geldik. Büyük emekler, çabalar ve fedakarlıklar var. Tabi çok çalıştık. 44 yıl sonra ilk kez yükseldiğimiz Süper Lig´de kalıcı olmak için tüm mücadelemizi veriyoruz. Bu hedefimize ulaşmaya az kaldı. İnşallah son haftalara bırakmadan bu hedefimizi gerçekleştireceğiz."

Keleş, 23 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladıklarını da dile getirerek, "Bu ligde her maç zor. Kolay maç yok. Artık önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Beşiktaş maçı sonrası bir günlük iznin ardından çalışmalarımıza başladık. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz. Tek çabamız bu" diye konuştu.

Beşiktaş maçında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden Keleş, "Giresunspor taraftarı her zaman başkadır. Bunu her zaman hissettik. Bugüne kadar bizi asla yalnız bırakmadılar. Özellikle Beşiktaş maçındaki tribünlerin doluluğu bizleri çok sevindirdi. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Onlara galibiyeti hediye etmek isterdik ama mücadeleci oyunumuz ve aldığımız bir puanla onları en azından üzmedik. Tribünleri doldurarak bizlerin her zaman yanında olan taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-04-20 13:54:28



