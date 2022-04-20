Dereli´de taşkın; kara yolu çöktü, kemer köprü hasar gördü (2)

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HES BİNASINI SEL BASTI

Giresun´un Dereli ilçesinde ani kar erimesi ve sağanak sonrası debisi yükselen Aksu Deresi'nin taşması sonucu Karınca Mahallesi´ndeki Köprübaşı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) binasını su bastı. 2 çalışanın son anda çıkmayı başardığı santral binası hasar gördü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Dereli Hakan KABAHASANOĞLU

2022-04-20 16:26:53



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