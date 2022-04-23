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Giresun’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

İHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da coşkuyla kutlandı.

Giresun’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Giresun’da da coşkuyla kutlandı.
Giresun Valiliği önündeki Atatürk Anıtına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan etkinlikler 19 Eylül İlkokulu’nda düzenlenen törenle devam etti. Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoglu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine binaen İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Milli egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait oluşunu, varoluşumuzun 102. Yıldönümünü, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak kutlamanın gurur, mutluluk ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklara armağan edilen tek bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin onların omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. İşte bu yüzden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu özel günü çocuklara armağan etmiştir. Bir çocuğu eğitmek o ülkenin kaderini belirler. Saygınlığın ve istikrarın sembolü olan ülkemiz; milli ve manevi değerlere bağlı kalarak, bilimde, fende, teknolojide en önemlisi eğitimde, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma azim ve gayretindedir. Bu yolda ilerlerken bizlerin en büyük umudu, siz değerli evlatlarımız ve onları yetiştirmede büyük bir özveriyle hareket eden kıymetli velilerimiz ve öğretmenlerimizdir” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından çocukların çeşitli gösterileri beğeniyle izlendi.

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