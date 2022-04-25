Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağında çalışmalar sürüyor

Giresun’un Uzunkum mevkiinde yapım çalışmaları devam eden Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı projesinin içerisinde Su Ürünleri Merkezinin de yer alacağı belirtildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, balıkçı barınağı ve Su Ürünleri Merkezinin vaat ettiği projeler arasında yer aldığını belirterek 2025 yılı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şenlikoğlu, “Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı olacak projede, büyük mendirek uzunluğu 935 metre olup, 260 metre uzunluğunda tali mendirek bulunuyor. Rıhtım uzunluğu 768 metre, çekek yeri uzunluğu ise 360 metre olarak projede yer aldı. 85 bin metrekarelik bir alana uygulanacak olan bu dev projeyi hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem Giresun’a hem de bölgeye itibar kazandıracak bu önemli bir proje. Bu proje ile birlikte, Giresun’umuzu bölgesel kalkınmada öncü bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Projenin yapımı 2025 yılında tamamlanmış olacak ve faaliyete geçtiğinde balıkçılarımız, ilimiz ve bölgemiz çok güzel bir eser kazanmış olacak. Balıkçı Barınağı projemiz şimdiden Giresun’umuza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

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