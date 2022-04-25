Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağında çalışmalar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağında çalışmalar sürüyor

İHA

Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağında çalışmalar sürüyor

Giresun’un Uzunkum mevkiinde yapım çalışmaları devam eden Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı projesinin içerisinde Su Ürünleri Merkezinin de yer alacağı belirtildi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, balıkçı barınağı ve Su Ürünleri Merkezinin vaat ettiği projeler arasında yer aldığını belirterek 2025 yılı içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şenlikoğlu, “Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı olacak projede, büyük mendirek uzunluğu 935 metre olup, 260 metre uzunluğunda tali mendirek bulunuyor. Rıhtım uzunluğu 768 metre, çekek yeri uzunluğu ise 360 metre olarak projede yer aldı. 85 bin metrekarelik bir alana uygulanacak olan bu dev projeyi hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem Giresun’a hem de bölgeye itibar kazandıracak bu önemli bir proje. Bu proje ile birlikte, Giresun’umuzu bölgesel kalkınmada öncü bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Projenin yapımı 2025 yılında tamamlanmış olacak ve faaliyete geçtiğinde balıkçılarımız, ilimiz ve bölgemiz çok güzel bir eser kazanmış olacak. Balıkçı Barınağı projemiz şimdiden Giresun’umuza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre korunacak, enerji üretimi ve istihdam arttırılacak
YEREL HABERLER Çevre korunacak, enerji üretimi ve istihdam ...
Giresun’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
YEREL HABERLER Giresun’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.