Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Giresun’da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Giresun’a geldi.
İlk ziyaretini Giresun Valiliğine gerçekleştirilen Bakan Derya Yanık burada Vali Enver Ünlü’yü makamında ziyaret etti, Valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Yanık daha sonra Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Yanık program sonrası Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.