Bakan Yanık Giresun´da halk iftarına katıldı



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Giresun´da, belediye tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yanık, halk iftarında vatandaşlarla birlikte sıraya girerek yemeğini aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bir dizi ziyaret ve incelemeler için Giresun´a geldi. Giresun Valisi Enver Ünlü ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu´nu ziyaret eden Bakan Yanık, ardından AK Parti Giresun İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Yanık, daha sonra Giresun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Giresun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü de ziyaret ederek kurum hakkında bilgi aldı, burada kalanlarla görüştü.

Ardından Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen halk iftarına katılan Bakan Yanık, vatandaşlarla birlikte sıraya girerek yemeğini aldı. İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Bakan Yanık, Giresun´da olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Ramazan gününde kadir gecesinde sizlerle olmaktan çok mutluyum. Allah oruçlarınızı kabul, dualarınızı makbul eylesin. Birazdan oruçlarımızı açacağız. Hemen yanımda bir şehit annesi var. Şehitlerimizin manevi huzurunda açıyoruz bu orucumuzu. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. Ramazanın bütün insanlık alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramınızın şimdiden mübarek olmasını temenni ediyorum. Hepinize afiyet olsun" diye konuştu.

Giresun Kalesinde belediyenin sosyal tesislerinde bir süre dinlenen Bakan Yanık, daha sonra kentten ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-04-27 21:07:04



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