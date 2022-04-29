Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Diabate’nin pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Chiquinho’nun şutu az farkla auta gitti.

8. dakikada sol kanattan Umut Nayir’in ortasında kale önünde Sergio’nun dokunuşu kaleci Muric’te kaldı.

15. dakikada Flavio’nun ara pasıyla Sergio rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top üst direkten döndü. Seken topu Chiquinho tamamlamak istedi meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada Hayrullah’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisine Umut Nayir’in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 10

26. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Okan’da kaldı.

30. dakikada Vargas’ın pasına Bjarnason dokunamadı top az farkla yandan auta çıktı.

39. dakikada Chiquinho’nun kullandığı serbest vuruşta Sergen Piçinciol’un kafa vuruşu üstten auta gitti.

42. dakikada Chiquinho’nun kullandığı köşe atışına Alexis Perez kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

45. dakikada Umut Nayir’in pasında Chiquinho’nun penaltı noktasına çıkardığı topa bomboş pozisyonda Diabate dokunamadı ve Giresunspor mutlak bir golden oldu.

45. dakikada Vargas’ın kullandığı serbest vuruşa Samet’in kafa vuruşu üstten auta gitti.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, İlker Takpak xx, Direnç Tonusluoğlu xx

Giresunspor: Okan xx, Hayrullah xx, Sergen xx, Alexis Perez xx, Aziz Behich xx, Traore xx, Flavio xx, Chiquinho xx, Sergio xx, Umut xxx, Diabate xx

Yedekler: Onurcan, Göktan, Zeki, Anıl Yiğit, Emre, Fatih, Furkan, Muhammed, Shapi, Balde

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Adana Demirspor: Muric xx, Tayyip Talha xx, Samet xx, Assombalonga xx, Sinan xx, Svensson xx, Yunus xx, Bjarnason xx, Vargas xx, Gökhan xx, Rassoul xx

Yedekler: Vedat, Alper Adıyaman, Semih, Mustafa, Alper Uludağ, Erhun Aksel, Remy, İsmail, Dokovic, Simon

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Umut Nayir (dk. 22) (Giresunspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.