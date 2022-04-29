Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 20’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
48. dakikada Diabate’nin ortasında ceza sahası içinde Sergio kafayla topu ağlara gönderdi. 20
65. dakikadaki Adana Demirspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Samet’in şutu yandan dışarı çıktı.
69. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün’ün şutu yandan auta gitti.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, İlker Takpak xx, Direnç Tonusluoğlu
Giresunspor: Okan xx, Hayrullah xx, Sergen xx, Alexis Perez xx, Aziz Behich xx, Traore xx, Flavio xx, Chiquinho xx (Muhammed dk. 85 ?), Sergio xxx (Shapi dk. 70 xx), Umut xxx (Balde dk. 85 ?), Diabate xxx (Zeki dk. 75 x)
Yedekler: Onurcan, Göktan, Anıl Yiğit, Emre, Fatih, Furkan
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Adana Demirspor: Muric x, Tayyip Talha xx, Samet xx, Assombalonga x (Remy dk. 70 x), Sinan xx (Mustafa dk. 82 ?), Svensson xx, Yunus xx, Bjarnason xx (Erhun Aksel dk. 46 x), Vargas xx, Gökhan xx (Dokovic dk. 46 x), Rassoul xx (Alper Uludağ dk. 65 x)
Yedekler: Vedat, Alper Adıyaman, Semih, İsmail, Simon
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Umut Nayir (dk. 22), Sergio Junior (dk. 49) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Alper Uludağ (Adana Demirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GZT Giresunspor - Adana Demirspor: 2-0
YEREL HABERLER GZT Giresunspor - Adana Demirspor: 2-0
GZT Giresunspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER GZT Giresunspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Adana ...
Bakan Yanık Giresun´da halk iftarına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Yanık Giresun´da halk iftarına katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Giresun’da
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Giresun’da
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Giresun’da
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ...
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: “Son 1 yılda 30 milyon lira yatırım yaptık”
YEREL HABERLER FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: “Son 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.