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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor - Adana Demirspor maçının ardından

DHA

GZT Giresunspor - Adana Demirspor maçının ardından


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)-Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35´inci haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor´u 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile Adana Demirspor´un teknik direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.
GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, 3 puanın önemli olduğunu belirterek, "Maç öncesi kazanmak istiyorduk, kazandık bugün, 3 puan çok önemliydi. Ligde kalmayı garantileyecektik, oyuna iyi başladık, golü bulduk, goller de bulabilirdik. İlk yarı farkı daha çok açabilirdik. 2-0'ı bulduktan sonra skoru korumanın psikolojiyle sıkıntı çektik ama sonuçta taraftarımızın önünde güzel bir galibiyet yaşadık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, inanılmaz iyi oynadılar, müthiş bir fedakarlık vardı, eksik oynamamıza rağmen, sıkıntılar çekmemize rağmen, istediğimiz ve hedefimize ulaşmış olduk. Giresun halkına mahcup olmadığımız için mutluyuz. Alt ligden çıkıp biraz sıkıntılara rağmen ligde kalmak bizim için iyi oldu. İnşallah daha güzel adımlarla ileriye dönük çalışmalar yapacağız, başarılı oluruz inşallah. Lig bitmedi; 3 maç daha var, onlara hazırlanacağız. Bayram öncesi taraftarımıza hediye olmuş oldu, Adana Demirspor da iyi mücadele etti, onları da tebrik ediyor, Avrupa yolunda başarılar diliyorum" dedi.
"RAHAT BİR UYKU UYUYACAĞIZ"
Omuzlarında yük olduğunu kaydeden Keleş, "O kadar zorluk vardı ki, kolay değil. Şimdi mutluluğu yaşayalım. Bir takımdan 6 yabancının girmesi kolay değil, ama içerde karakterli oyuncular vardı ve sahip çıktılar. Verdiğimiz görevi yerine getirdiler, müthiş disiplin içerisinde oynadılar. İçerde seyircimizin önünde galip gelmek bizi mutlu etti. Çok sıkıntılar çektik ama inşallah bayramla beraber barışlar sağlanır. İnşallah bayramda küs kalınmaz, inşallah sorunlarımızı çözeriz. Omuzlarımızda yük vardı, başkanla beraber çok rahatladık. Kolay değil, çok zorluklar aştık. İnşallah bu gece rahat bir uyku uyuyacağız" diye konuştu. 
MONTELLA: İSTEDİĞİMİZ PERFORMANSI SERGİLEYEMEDİK
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella da, "İstediğimiz performansı sergileyemedik. Son maça bakıldığında bugün daha iyiydi. Ama baktığınızda kendi performansımızdan uzak bir çizgi çizdik. Bu daha çok içimi yakıyor. Şunu da örtmüyor; bu 3 maç öncesine kadar bir Adana Demirspor vardı, müthiş performans sergiledi. İlk maçta da Giresunspor´un performansını beğenmiştim, çünkü düzenli şekilde defans yapabilen bir takım. Bugün de aynısını sergilediler. Maçın sonucu da biliyorsunuz" ifadelerinde bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Hakan Keleş açıklamalar
Vincenzo Montella açıklamalarDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-04-29 23:56:06

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