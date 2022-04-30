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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nahid Yamak; “Giresunspor Süper Lig’e çok yakıştı”

İHA

Nahid Yamak; “Giresunspor Süper Lig’e çok yakıştı”

GZT Giresunspor’da Kulüp Başkan Vekili Nahid Yamak, 44 yıl sonra mücadele ettikleri Süper Lig’de sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala ligde kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Camia olarak Süper Lig’e çok yakıştıklarına ve lige renk kattıklarına inandığını ifade eden Yamak, “Giresunspor olarak 44 sene sonra yükseldiğimiz Süper Lig’de öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmaktı. Sezona bu hedefle başladık. Çok zorlu periyotlardan geçip sonuç itibariyle ligin tamamlanmasına 3 hafta kala sahamızda Adana Demirspor’u güzel bir futbolla 20 yenerek ligde kalmayı garantiledik. Aldığımız galibiyeti taraftarlarımıza ve camiamıza bayram hediyesi olarak armağan ediyoruz. Giresunspor camiası olarak her anlamda Süper Lig’e çok yakıştığımıza ve lige ayrı bir renk kattığımıza inanıyoruz. Geride kalan son 3 maçımızda da toplayabileceğimiz maksimum puanları toplayarak sezonu puan tablosunun en iyi noktasına tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.

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