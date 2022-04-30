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Jandarma ve emniyetten Giresun'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi

İHA

Ramazan Bayram tatili öncesi Giresun'da jandarma ve emniyet trafik ekipleri sorumluluk alanlarında drone destekli trafik denetimi gerçekleştirerek sürücüleri uyardı.

Jandarma ve emniyetten Giresun'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi

Ramazan Bayram tatili öncesi Giresun'da jandarma ve emniyet trafik ekipleri sorumluluk alanlarında drone destekli trafik denetimi gerçekleştirerek sürücüleri uyardı.
Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları olası trafik kazalarını önlemek için denetimlerini artıran jandarma ve emniyet ekipleri, Giresun genelinde şehir merkezi ve köy yollarında farklı noktalarda denetimleri yoğunlaştırdı.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Nazif Özkan Özer, komutanlık olarak sorumluluk bölgelerinde trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliği ile sürücülerin kara yolunda güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde seyir ve sabit radarla hız kontrollerinin yanında özellikle emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu, yaya önceliği ve hatalı sollama gibi kural ihlallerini dronla denetlediklerini belirten Özer, “Müdahale edilen kazalarda yaralanma ve ölümlerin birçoğu emniyet kemeri kullanmamaktan kaynaklanmaktadır. Sürücülerimizi özellikle emniyet kemerlerini kullanmaları ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmamaları konusunda uyarıyoruz. Bilinmesini isteriz ki her şey sizlerin mal ve can güvenliği içindir" dedi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince de şehir merkezlerinde “Bayramınız kemerli olsun” mottosuyla sürücüler uyarıldı.

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