Trabzonspor’dan vefa Ağaoğlu, 5 Mayıs 1996 tarihinde kaçan şampiyonluk sonrası hayatına son veren Mehmet Dalman'ı mezarı başında ziyaret etti

Trabzonspor'un 1996 yılında kaçan şampiyonluğu sonrası hayatına son veren Mehmet Dalman, Giresun'un Görele ilçesine bağlı Kaba mahallesindeki mezarı başında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımı ile anıldı.

Bordomavililerin 5 Mayıs 1996'da Fenerbahçe'ye karşı 21 kaybettiği maçı izlemek üzere Giresun'un Görele ilçesinden Trabzon'a giden Mehmet Dalman, mağlubiyetin ardından ertesi sabah kendisini evinin önündeki ağaca asarak intihar etmişti. Mehmet Dalman'ın 26. ölüm yıldönümünde Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Dalman'ın ağabeyi Ahmet Dalman ile birlikte mezar ziyaretinde bulunarak dua okudular. Başkan Ahmet Ağaoğlu, mezar ziyareti sonrasında Dalman ailesi ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Sezon bitene kadar hiçbir açıklama yapmayacağını belirten Ağaoğlu daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

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