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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun´da, 214 kişi sudan etkilendi

DHA

Giresun´da, 214 kişi sudan etkilendi


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN´un Görele ilçesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 214 kişi hastanelere başvurdu. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, "İl dışından gelenlerin şahsi su depolarını dezenfekte etmeden ve klor ölçümü yapmadan sularını kullanmaları kaynaklı vakalarda artış olduğu düşünülmektedir" dedi.
Görele ilçesinde son 2 gündür bulantı, kusma ve ishal şikayetleri oluşan kişiler, Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi´ne başvurmaya başladı. Çoğunluğu ayakta tedavi edilen vakalarda sayısı 214´e ulaştı. İlçede su numuneleri incelemeye alınırken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri şebeke suyunun kaynatılıp soğutularak tüketilmesi uyarısında bulundu.
Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, artan vakalar üzerine filyasyon çalışması başlatıldığını belirterek, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri görüldüğünü açıkladı. Bulut, "Nedene yönelik yapılan incelemelerde; vakaların toplu olarak yemek yeme öykülerinin olmadığı, mevsimsel aşırı yağış sonucu şebeke sularında yer yer sanitasyon bozukluğu, il dışından gelen vatandaşlarımızın şahsi su depolarını dezenfekte etmeden ve klor ölçümü yapmadan sularını kullanmaları kaynaklı vakalarda artış olduğu düşünülmektedir. Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi Klinisyenleri ile Görele İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan görüşme sonucunda hastaların klinikleri ve tetkikleri incelendiğinde toksine bağlı gastroenterit tablosu düşünülüp, invaziv bir etkenin olası olmadığı düşünülmüştür" diye konuştu. 
'SU NUMUNELERİ ALINDI'
İlçede 5 mahallede su numunesi alındığını belirten Bulut, "Su numunesi alınmış olup sonuç takip edilmektedir. 09.05.2022 tarihinde saat 20:00 itibari ile 214 vaka başvurusu olmuştur. Vakaların genel durumları iyi olup ayaktan tedavi ile taburcu edilmişlerdir. Su depolarında temizleme çalışmalarına ve uç noktalarda 2 ppm klor düzeyi olacak şekilde süper klorlama çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı tarafından şebeke suyunun kaynatılıp soğutularak tüketilmesi ve imkanlar dahilinde ambalajlı su tüketilmesi öneri ve anonsları yapılmaktadır" dedi. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Giresun / Görele Hakan KABAHASANOĞLU
2022-05-09 23:30:55

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