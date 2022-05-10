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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkçılık çalıştayı öncesi, balıkçılar beklentilerini açıkladı

İHA

Balıkçılık çalıştayı öncesi, balıkçılar beklentilerini açıkladı

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, balıkçılığının geleceği için bölgesel ve kotalı avlanmaya dikkat çekerek, kıyı balıkçılarına bir takım ayrıcalık tanınması gerektiğini söyledi.
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 15 18 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “10. Türkiye Balıkçılığı Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” öncesi Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Aslan, balıkçıların beklentilerini anlattı.
Her geçen yıl balık avcılığının azaldığını birçok balık çeşidinin de yok olduğuna dikkat çeken Kooperatif Başkanı Hamdi Arslan, “Pandemi koşulları nedeniyle son 2 yıldır gerçekleştiremediğimiz balıkçılık sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili çalıştayın bu yıl 10’uncusu yine Antalya’da düzenlenecek. Bu çalıştay öncesi balıkçılar olarak beklentilerimizin bilinmesini isteriz. Özellikle balıkçılığımızın geleceği için sınırsız avlanmadan vaz geçilerek kotalı uygulamaya gidilmesi gerekir. Teknolojik imkanlar dahilinde yapılan sınırsız avlanmayla denizlerimizi adeta kurutuyoruz. Yine bölgesel avlanma da bir çözüm önerisi olarak değerlendirilmelidir. Birçok ülke kotalı balıkçılığı uygulamaktadır. Bununla birlikte 1 Eylül’de başlayan av sezonunu özellikle hamsi için 15 Ekim tarihinde başlatılmalıdır çünkü daha deniz suyu soğumadan, hamsi yeterince büyümeden avlanmaya başlaması doğru değildir” dedi.

Kıyı balıkçılarına rekabet için ayrıcalık tanınmalı
Kıyı balıkçılarının da bir takıp sorunları ve beklentileri olduğunu belirten Arslan, “Özellikle kıyı balıkçıları balıkçılık ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak yeteri kadar istek ve talepleri göz önüne alınmamaktadır. Bunlardan birincisi büyük teknelerle rekabet edemeyecek olmalarına rağmen aynı şekilde değerlendirilmektedir. Biz kıyı balıkçıları için, büyük teknelerden 15 gün önceden çapari ile palamut avına başlamalarını istiyoruz. Çünkü en azından 15 günlük süre içerisinde bir takım ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkan tanınmış olur. Büyük teknelerle palamut avına başlandığında hem av tutulması hem de pazarda rekabet edememektedir. Yine kıyı balıkçıları için 6.5 metre tekne ile 11 metre tekne aynı ağ uzunluğunu kullanmaktadır. Oysaki 6.5 metre teknede bir kişi, 11 metre teknede ise 3 kişi çalışmaktadır. Bu nedenle 11 metre tekneler için ağ uzatılmalı ya da ağ sayısı artırılmalıdır. Yine kıyı balıkçıları için 6.5 metre tekne ile 11 metre tekneye aynı hibe desteği verileceğine ucuz mazot desteği daha makul bir fiyatlara düşürülmelidir” diye konuştu.

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